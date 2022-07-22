Последняя баржа с углем по графику северного завоза

По графику «северного завоза» танкер с 650 тоннами дизельного топлива следует в порт Аян для выгрузки нефтепродуктов. Прибытие ожидается в ночь с 22 на 23 июля, разгрузка пройдет на выходных.

С начала навигации в Охотский район доставлено 3,2 тыс. тонн (34%) дизельного топлива, в Тугуро-Чумиканский район – 1,2 тыс. тонн (59%), в Аяно-Майский район — 0,5 тыс. тонн (29%), в район имени Полины Осипенко – 1 тыс. тонн (48%), в Ульчский – 1,7 тыс. тонн (56%) и в Николаевский – 0,9 тыс. тонн, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Моторные масла в полном объеме получили уже все районы. В северную часть края доставлено 70% от запланированного объема угля. Сейчас баржа с углем для поселений Ульчского района следует по реке Амур. С ее разгрузкой завершится завоз твердого топлива в северные районы края.

По информации министерства ЖКХ Хабаровского края, всего в навигацию 2022 года в северные районы края с ограниченными сроками завоза грузов планируется централизованно доставить 32,1 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов: дизельного топлива – 19,8 тыс. тонн, каменного угля – 11,4 тыс. тонн, мазута – 650 тонн, моторных масел – 161 тонну и автомобильного бензина – 60 тонн.

Завоз топлива проходит в штатном режиме, отмечается в сообщении, завершить его планируется до 20 октября 2022 года.

Фото: портал правительства Хабаровского края