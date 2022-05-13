Первая поставка мазута комбинированным теплоходом Волжского пароходства

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» приступило к перевозке мазута в речную навигацию 2022 года из Нижегородской области. Первую партию груза из порта Кстово (Нижегородская область) на терминал порта Высоцк (Ленинградская область) доставил комбинированный речной теплоход проекта RST54 «Профессор Захаров». Всего на перевозках мазута по маршруту Кстово — Высоцк в навигацию 2022 года судоходная компания планирует задействовать порядка 18 единиц флота различного типа и грузоподъемности.

По информации «Волжского пароходства»,13 мая экипаж «Профессора Захарова» завершил работы по выгрузке в Высоцке первой партии мазута производства Нижегородского НПЗ компании «ЛУКОЙЛ». Переход от Кстовской нефтебазы до пункта выгрузки занял 6 дней. Объем доставленной партии — 5,1 тысяч тонн.

Танкер-площадка «Профессор Захаров» 2015 года постройки — комбинированный теплоход класса «Волго-Дон макс» дедвейтом 5 745 тонн — совмещает функции нефтеналивного танкера и сухогрузного судна.

Ежегодно для поставок нефтепродуктов из Нижегородской области в северном экспортном направлении «Волжское пароходство» применяло технологию перевалки в Ярославле. В 2021 году доставка мазута из Кстово до причалов Ярославской нефтебазы осуществлялась двухсекционными и односекционными барже-буксирными составами. Далее до нефтебазы Высоцка транспортировка продолжалась танкерами «река-море» плавания проектов RST27 и 19614. В речную навигацию прошлого года судами пароходства по этому маршруту было доставлено более 480 тыс. тонн мазута, сообщает пресс-служба компании.

Фото: «Волжское пароходство»