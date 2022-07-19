Суда Морспасcлужбы заменили иностранные компании в нефтегазодобывающих проектах

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» прибыло в точку строительства будущей скважины в Карском море. В точке проведения буровых работ Морспасслужба совместно с российской сервисной компанией оказывает услуги по реализации морского нефтегазового проекта, включающего поиск, разведку и разработку морского месторождения углеводородов, сообщает пресс-служба Морспасслужбы. Судно задействовано по договору на проведение ледового мониторинга и управления ледовыми операциями

Специалисты ФГБУ «Морспасслужба» уже провели обследование акватории. На расстоянии примерно в 40-50 миль от месторождения спасатели обнаружили дрейфующее ледовое поле. После проведения необходимых замеров специалисты учреждения пришли к выводу, что крупное ледовое образование не помешает проведению работ. На ледовое поле установлен автоматический буй для наблюдения за дрейфом потенциально опасного объекта.

Почти одновременно с этим в Баренцево море вышел многофункциональный буксир-спасатель Морспасслужбы «Бахтемир» для сопровождения каравана с полупогружной плавучей буровой установкой «Северное сияние» –технического сооружения, предназначенного для бурения разведочных и эксплуатационных скважин на шельфе арктических морей.

По приходу буровой установки на точку строительства скважины многофункциональный буксир-спасатель «Бахтемир» перейдет к несению дежурства по аварийно-спасательной готовности в районе работ на протяжении всего периода их проведения. МФАСС «Мурман» будет занят обеспечением защиты буровой установки от воздействия опасных ледовых объектов, упреждая множественные угрозы безопасности мореплавания. В случае необходимости суда могут дополнять друг друга в решении важных задач.

Как поясняют в Морспасслужбе, участие многофункциональных аварийно-спасательных судов «Мурман» и «Бахтемир» в проектах нефтегазодобывающих компаний позволяет завершать работы, отказавшись от услуг зарубежных компаний.

Фото: Морспасслужба