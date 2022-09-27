Универсальный сухогруз «Sparta» вышел в первый рейс на морской линии Усть-Луга — Калининград

Многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных грузов «Sparta» сегодня вышло из Усть-Луги в свой первый рейс на линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Универсальное судно с горизонтальным и вертикальным способом погрузки и выгрузки предназначено для перевозки накатной техники, прицепов и полуприцепов, транспортировки грузов в контейнерах, а также генеральных грузов. Вместимость по еврофурам составляет до 35 единиц, по контейнерам – до 641 единицы.

Благодаря своей конструкции «Sparta» может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения.«Постановка на морскую линию, связывающую регион с основной территорией России, дополнительного грузового судна – хорошая новость для населения и бизнеса Калининградской области», – отметил губернатор Калининградской области Алиханов, который в начале сентября обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину поручить перебросить в дополнение к уже работающему на линии флоту суда для перевозок накатных грузов из других бассейнов. «Оперативное увеличение количества грузовых судов на морской линии позволит смягчить проблему очередей компаний, желающих перевезти в регион или из него свои грузы», – подчеркнул он.

В целях повышения транспортной безопасности Калининградской области и обеспечения перевозки грузов, необходимых для внутреннего потребления региона, в марте – апреле 2022 года «Росморпорт» удвоил состав флота на паромной переправе. За этот период на морскую линию поставлены новый двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» и многофункциональное судно «Ursa Major», перевозящие накатные грузы (ж/д вагоны и автотранспорт).

В настоящее время на морской линии Усть-Луга – Калининград задействованы четыре судна: автомобильно-железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский», «Амбал» и «Балтийск» и многофункциональное судно «Ursa Major». Постановка на линию еще одного автомобильно-железнодорожного парома ФГУП «Росморпорт» – «Генерал Черняховский» – с аналогичными «Маршалу Рокоссовскому» техническими характеристиками ожидается в начале октября.

Технические характеристики судна «Sparta»:

тип – накатное грузовое, RO-RO/LO-LO cargo ship;

порт приписки – Новороссийск;

класс судна – Rina C roro cargo ship AUT-UMS; ICE CLASS IA;

дедвейт – 6,7 тыс. тонн;

длина – 126,5 м;

ширина – 20,2 м;

осадка — 6,65 м;

вместимость по TEU – 641 шт.;

вместимость по еврофурам – 35 шт. накатом.

Фото: сайт Росморречфлот, ООО «Оборонлогистика»