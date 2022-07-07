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Контейнер оказался не порожним
07.07.2022

Контейнер оказался не порожним


    • vyb tamozhnja avtozapchasti 3 НовостиНа таможенном посту ЖДПП Бусловская в одном из контейнеров в составе грузового поезда, следовавшего из Финляндии в Россию, обнаружены незадекларированные товары, сообщили SeaNews в пресс-службе Выборгской таможни.

    Согласно представленным документам, на железнодорожных платформах перемещались порожние крупнотоннажные контейнеры. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в одном из них находятся большие картонные коробки, стянутые транспортировочными лентами.

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    При вскрытии коробок таможенники обнаружили «металлические изделия сложной формы черного цвета» с маркировкой VOLVO и самоклеящимися ярлыками с QR кодом, всего 168 единиц в 56 коробках общим весом брутто 3 059 кг.

    В отношении перевозчика вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

    Фото: Выборгская таможня


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