Контейнер оказался не порожним

На таможенном посту ЖДПП Бусловская в одном из контейнеров в составе грузового поезда, следовавшего из Финляндии в Россию, обнаружены незадекларированные товары, сообщили SeaNews в пресс-службе Выборгской таможни.

Согласно представленным документам, на железнодорожных платформах перемещались порожние крупнотоннажные контейнеры. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в одном из них находятся большие картонные коробки, стянутые транспортировочными лентами.

При вскрытии коробок таможенники обнаружили «металлические изделия сложной формы черного цвета» с маркировкой VOLVO и самоклеящимися ярлыками с QR кодом, всего 168 единиц в 56 коробках общим весом брутто 3 059 кг.

В отношении перевозчика вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Фото: Выборгская таможня