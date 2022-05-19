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Таможенное судно «Иван Фомин» начало работать в Финском заливе
19.05.2022

Таможенное судно «Иван Фомин» начало работать в Финском заливе

    • Таможенное судно «Иван Фомин» приступило к осуществлению таможенного контроля в акватории Финского залива в регионе деятельности Выборгской таможни. В зону морской ответственности экипажа судна входят три пункта пропуска – Морской порт Выборг, Морской порт Высоцк и пункт пропуска Брусничное-шлюз. Об этом SeaNews рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

    Таможенное судно оборудовано двумя мощными двигателями. Благодаря усовершенствованным техническим возможностям судна экипаж «Ивана Фомина» эффективно выполняет свои задачи в морской зоне ответственности Выборгской таможни.

    На протяжении 15 лет экипаж судна «Иван Фомин» успешно реализует в назначенном районе таможенное наблюдение за перевозкой товаров, а также выявляет, предупреждает и пресекает нарушения таможенных правил, осуществляет мероприятия по борьбе с контрабандой и иными преступлениями в области таможенного дела.

    Фото предоставлено СЗТУ


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