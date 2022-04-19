В Большом порту задержали кокаин в рефах

Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Как сообщили SeaNews в Балтийской таможне, изъято более 40 кг наркотиков. Ориентировочная стоимость партии на «черном» рынке превышает 600 млн рублей.

Наркотики обнаружили в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт на морском судне из Бельгии в адрес известной сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора.

Под обшивкой рефрижераторного контейнера были найдены 40 прямоугольных брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось кокаином общим весом 40,101 кг.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, виновные устанавливаются.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни