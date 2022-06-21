Первые контейнеры на новом сервисе Россия – Израиль

В июне этого года «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», в рамках своего нового мультимодального сервиса между Россией и Израилем выполнил первую отправку партии из 90 40-футовых контейнеров морским путём из Новороссийска в порт Ашдод, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Сервис связывает внутренние регионы нашей страны с израильскими через морские порты двух государств. Транспортировка по России обеспечивается регулярными сервисами «Рускона», точками консолидации в Новороссийске выступают собственный терминал «Рускона» и контейнерный терминал НУТЭП. Морское плечо полностью организовано «Русконом».

В настоящее время регулярность судозаходов в Новороссийск составляет один раз в две недели. В Израиле доступна услуга последней мили.

По словам первого вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, подтверждением высокой востребованности сервиса является погрузка грузов израильских производителей в адрес российских грузовладельцев уже в первом рейсе.