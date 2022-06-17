Склад на десерт

Производитель десертов «Десерт Фентези» заключил договор на проектирование и строительство морозильного склада площадью 7 тыс. кв. м с ILR Construction, сообщили SeaNews в компании Knight Frank Russia, которая выступала консультантом сделки.

Объект будет возведен во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга и станет крупнейшим морозильным складом за последние 5 лет, построенным в городе под собственные нужды заказчика.

Общий объем складских площадей с низкотемпературными режимами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным Knight Frank Russia, на данный момент составляет около 718 тыс. кв. м, или 17% от общего объема качественного складского предложения. Объект «Десерт Фентези» будет крупнейшим в регионе морозильным складским комплексом.

«Десерт Фентези» производит замороженные торты и десерты с 2015 года. В 2017 году было запущено производство на новом современном предприятии. Помимо этого, компания уже имеет собственный холодильный склад в центре города. Удобное расположение объектов и эффективно выстроенная логистика позволяют обслуживать более 10 тыс. клиентов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

По словам директора компании Юрия Седых, строительство нового комплекса необходимо для расширения производства, поэтому сначала планируется запустить в эксплуатацию большой склад, который будет обеспечивать хранение готовой продукции и сырья, а также осуществлять операции по обеспечению логистики, после чего планируется строительство и запуск второй производственной площадки. Помимо складских помещений, также будет построен офис для сотрудников компании.

«Строительство нового комплекса позволит компании улучшить качество логистики, сократить время доставки, повысив операционную эффективность: мы сможем в одном месте собирать большее количество заказов для оперативной отправки клиентам, хранить готовую продукцию, сырье, необходимые запасы которого нужно делать в пиковые периоды его сезонного производства», – пояснил Ю.Седых.

Как рассказал директор по развитию ILR Construction Вячеслав Зелепуга, в рамках проекта будет реализован современный мультитемпературный комплекс высотой 13,5 м. В конструктиве используются железобетонные колонны на анкерных группах, сборный железобетон в зоне доков и лестничных маршей. Отопление офиса будет реализовано с использованием тепла, получаемого от оборудования холодоснабжения.» Большое внимание уделено внешнему виду объекта, промышленному дизайну. Применена комбинация цветовых решений и витражного остекления», – отметил он.

«Новый склад поможет производителю повысить качество хранения товара, а также даст возможность оказывать услуги ответственного хранения на рынке морозильных складов Петербурга», – считает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Илья Князев.

Фото: «Десерт Фентези»