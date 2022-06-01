Сдано второе гибридное ро-ро судно Finnlines

Finnlines принял в эксплуатацию свое гибридное ро-ро судно – «Finneco II». Это второе из трех заказанных ро-ро судов. Оно построено в Китае, на верфи China Merchants Jinling Shipyard.
Новое судно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.
Третье судно, «Finneco III», планируется сдать в июне этого года.
Технические характеристики:
- длина – 238 м,
- ширина – 34 м,
- дедвейт – 17,4 тыс. тонн,
- грузовая вместимость – 5,8 тыс. линейных метров плюс 300 TEU.