Сдано второе гибридное ро-ро судно Finnlines

Finnlines принял в эксплуатацию свое гибридное ро-ро судно – «Finneco II». Это второе из трех заказанных ро-ро судов. Оно построено в Китае, на верфи China Merchants Jinling Shipyard.

Новое судно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.

Третье судно, «Finneco III», планируется сдать в июне этого года.

Технические характеристики: