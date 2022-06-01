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Сдано второе гибридное ро-ро судно Finnlines
01.06.2022

Сдано второе гибридное ро-ро судно Finnlines

    • Finnlines принял в эксплуатацию свое гибридное ро-ро судно – «Finneco II». Это второе из трех заказанных ро-ро судов. Оно построено в Китае, на верфи China Merchants Jinling Shipyard.

    Новое судно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.

    Третье судно, «Finneco III», планируется сдать в июне этого года.

    Технические характеристики:

    • длина – 238 м,
    • ширина – 34 м,
    • дедвейт – 17,4 тыс. тонн,
    • грузовая вместимость – 5,8 тыс. линейных метров плюс 300 TEU.

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