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Finnlines принял свое первое гибридное ро-ро судно
29.04.2022

Finnlines принял свое первое гибридное ро-ро судно

    • Finnlines принял в эксплуатацию свое гибридное ро-ро судно – «Finneco I», построенное на китайское верфи China Merchants Jinling Shipyard.  Это первое из трех заказанных ро-ро судов.

    Уже в июне судно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.

    Судно построено по программе Finnlines, которая включает в себя в общей сложности строительство трех ро-ро судов и двух судов Ro-pax Superstar общей стоимостью 500 млн евро.

    Технические характеристики:

    • длина – 238 м,
    • ширина – 34 м,
    • дедвейт – 17,4 тыс. тонн,
    • грузовая вместимость – 5,8 тыс. линейных метров плюс 300 TEU.

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