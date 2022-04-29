Finnlines принял свое первое гибридное ро-ро судно

Finnlines принял в эксплуатацию свое гибридное ро-ро судно – «Finneco I», построенное на китайское верфи China Merchants Jinling Shipyard. Это первое из трех заказанных ро-ро судов.
Уже в июне судно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.
Судно построено по программе Finnlines, которая включает в себя в общей сложности строительство трех ро-ро судов и двух судов Ro-pax Superstar общей стоимостью 500 млн евро.
Технические характеристики:
- длина – 238 м,
- ширина – 34 м,
- дедвейт – 17,4 тыс. тонн,
- грузовая вместимость – 5,8 тыс. линейных метров плюс 300 TEU.