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UECC принял второй гибридный автомобилевоз
14.06.2022

UECC принял второй гибридный автомобилевоз

    • UECC принял в эксплуатацию второй гибридный автомобилевоз PCTC (pure car and truck carrier), сообщили SeaNews в компании. Судно, которое получит название «Auto Achieve», было сдано на верфи Jiangnan в Китае 13 июня.

    Всего UECC строит три подобных судна. Первый автомобилевоз серии, «Auto Advance», был передан заказчику в конце прошлого года, третий намечен к сдаче в конце этого года.

    Все три способны работать на СПГ и оснащены аккумуляторной установкой, что позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 25%, оксидов серы на 90% и оксидов азота – на 85% (при использовании СПГ). Кроме того, суда смогут работать на био-СПГ и синтетических видах бункера.

    Фото: UECC


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