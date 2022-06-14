UECC принял второй гибридный автомобилевоз

UECC принял в эксплуатацию второй гибридный автомобилевоз PCTC (pure car and truck carrier), сообщили SeaNews в компании. Судно, которое получит название «Auto Achieve», было сдано на верфи Jiangnan в Китае 13 июня.

Всего UECC строит три подобных судна. Первый автомобилевоз серии, «Auto Advance», был передан заказчику в конце прошлого года, третий намечен к сдаче в конце этого года.

Все три способны работать на СПГ и оснащены аккумуляторной установкой, что позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 25%, оксидов серы на 90% и оксидов азота – на 85% (при использовании СПГ). Кроме того, суда смогут работать на био-СПГ и синтетических видах бункера.

Фото: UECC