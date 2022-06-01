Первый флекси-поезд из Тулы в Китай

Контейнерный поезд, в состав которого вошли 82 контейнера с флекситанками отправился по маршруту Тула – Китай. Он доставит около 1,7 тыс. тонн рапсового масла местного производителя, сообщают на своем Телеграм-канале РЖД.

Флекси-поезд проследует через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия. Его движение организовано по специально разработанному расписанию, что позволяет существенно сократить время доставки груза.

В перспективе планируется перевозка контейнеров с флекситанками со станций Брянской и Орловской областей, отмечают в РЖД.

Напомним, что первый флекси-поезд с растительным маслом был отправлен с Воронежа в конце прошлого года.

Фото: РЖД