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Первый флекси-поезд из Тулы в Китай
01.06.2022

Первый флекси-поезд из Тулы в Китай

    • Контейнерный поезд, в состав которого вошли 82 контейнера с флекситанками отправился по маршруту Тула – Китай. Он доставит около 1,7 тыс. тонн рапсового масла местного производителя, сообщают на своем Телеграм-канале РЖД.

    Флекси-поезд проследует через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия. Его движение организовано по специально разработанному расписанию, что позволяет существенно сократить время доставки груза.

    В перспективе планируется перевозка контейнеров с флекситанками со станций Брянской и Орловской областей, отмечают в РЖД.

    Напомним, что первый флекси-поезд с растительным маслом был отправлен с Воронежа в конце прошлого года.

    Фото: РЖД


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