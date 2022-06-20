Флекси-поезд из Перми в Китай

17 июня «Европак» организовал отправку первого флекси-поезда из Пермского края в Китай и Южную Корею через порт Восточный. Отправка была осуществлена совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».

Как сообщили SeaNews в компании, в составе поезда 77 контейнеров с базовым маслом во флекситанках «Европак», произведенным в регионе. Груз проследует по маршруту станция Блочная – порт Восточный –Пусан – Шанхай.

Пермский край стал двадцатым регионом России, в котором запущен сервис регулярных ускоренных контейнерных флекси-поездов «Европак». Из Приволжского федерального округа поезда ранее следовали из Самарской и Оренбургской областей, а также из Татарстана и Башкортостана.

Сервис флекси-поездов «Европак» создан в августе 2019 года и действует в России и Казахстане. По данным компании, через порты России и сухопутные погранпереходы отправлено уже более 250 флекси-поездов.

Фото: Европак