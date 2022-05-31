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Единственный в России действующий пароход-колесник открыл 111-ю навигацию
31.05.2022

Единственный в России действующий пароход-колесник открыл 111-ю навигацию

    • Корабелы Центра судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) успешно завершили подготовку единственного в России действующего парохода-колёсника «Н.В. Гоголь» к 111-й навигации. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

    «Спасённый работниками «Звёздочки» от разделки на металлолом в 1972 году белоснежный пароход снова вышел на акваторию Северной Двины. За истекшие 50 лет, как «Звёздочка» приобрела судно, корабелы сохранили в полном порядке оригинальную паровую машину и другие механизмы парохода», — говорится в сообщении предприятия.

    В период подготовки к навигации 2022 года на судне была выполнена частичная замена наружной обшивки корпуса правого борта в носовой части, проведены обслуживание судовой мебели и замена некоторых трубопроводов разных систем, выполнен текущий ремонт главной паровой машины и механизмов, а также бортовой арматуры, обновлена краска на бортах, палубах и надстройке судна.

    В ОСК отмечают, что за 50 лет пароход «Н.В. Гоголь» прошел более 1 млн речных миль и перевез свыше 1 млн пассажиров.

    Фото: ОСК


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