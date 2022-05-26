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Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами
26.05.2022

Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами


    • Правительство завершило подготовку нормативной базы для запуска Государственной системы электронных перевозочных документов (ЭПД). Соответствующее постановление от 21 мая 2022 года №931 подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документом утверждены правила обмена электронными транспортными накладными, электронными заказ-нарядами и электронными сопроводительными ведомостями, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Подписанное постановление – один из восьми документов, необходимых для начала работы системы ЭПД. Все они вступят в силу 1 сентября 2022 года – таким образом, в России появится новый ресурс, позволяющий быстрее перемещать грузы по стране и избавить участников рынка от бумажных документов.

    Информационное взаимодействие между государственной информационной системой и участниками рынка будет осуществляться через операторов электронного документооборота.

    Использование единой системы электронных перевозочных документов позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а органам власти – автоматизировать административные процедуры и проверки.

    «В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать цепочки поставок», – отметил М. Мишустин в ходе заседания правительства 25 мая.

    В документе реализуются нормы, содержащиеся в поправках к Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и Уставу автомобильного транспорта. Они были приняты в июле 2021 года.

    Перевод перевозочных документов в электронный вид – одна из главных задач Транспортной стратегии до 2030 года, принятой правительством в конце прошлого года.


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