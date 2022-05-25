Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
25.05.2022

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.05.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей.
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    04.04.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    19.04.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 44,3% и составил 122,3 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.05.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2022
    Экспорт из России в Евросоюз удвоился
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    22.02.2022
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    12.01.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2021: выросла перевалка рефгрузов
    В ноябре 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2% относительно показателя ноября […]
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    25.05.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 апреля 2022 года
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.05.2022 Индия ограничивает экспорт сахара
    25.05.2022 Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска
    25.05.2022 Восточное направление максимально востребовано
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти