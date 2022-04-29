В Гетеборге будут бункеровать метанолом

Гетеборг намерен стать основным портом бункеровки возобновляемым метанолом в Северной Европе. Правила осуществления перевалки метанола с борта на борт уже разработаны и опубликованыю

Как сообщили SeaNews в Администрации порта, в Гетеборге хотят сократить выбросы с судов в районе порта на 70% к 2030 году. И ключевым условием для достижения этой цели является возможность предложить заходящим судам выбор экологически чистых видов топлива.

Опыт бункеровки метанолом в Гетеборге имеется – еще в 2015 году Stena Line начала бункеровать свой паром «Stena Germanica» «с колес».

«Теперь мы рассчитываем, что Maersk, X-press Feeders и многие другие линии поставят на Северную Европу свои новые суда, работающие на метаноле, и мы с распростертыми объятиями примем их в самом большом порту Скандинавии», – сказал CEO Администрации порта Гетеборг Элвир Дзанич.

Фото: Администрация порта Гетеборг