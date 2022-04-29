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В Гетеборге будут бункеровать метанолом
29.04.2022

В Гетеборге будут бункеровать метанолом

    • Гетеборг намерен стать основным портом бункеровки возобновляемым метанолом в Северной Европе. Правила осуществления перевалки метанола с борта на борт уже разработаны и опубликованыю

    Как сообщили SeaNews в Администрации порта, в Гетеборге хотят сократить выбросы с судов в районе порта на 70% к 2030 году. И ключевым условием для достижения этой цели является возможность предложить заходящим судам выбор экологически чистых видов топлива.

    Опыт бункеровки метанолом в Гетеборге имеется – еще в 2015 году Stena Line начала бункеровать свой паром «Stena Germanica» «с колес». 

    «Теперь мы рассчитываем, что Maersk, X-press Feeders и многие другие линии поставят на Северную Европу свои новые суда, работающие на метаноле, и мы с распростертыми объятиями примем их в самом большом порту Скандинавии», – сказал CEO Администрации порта Гетеборг Элвир Дзанич.

    Фото: Администрация порта Гетеборг

     


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