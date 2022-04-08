Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
08.04.2022

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2021 года в деталях
    В ноябре 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2% относительно показателя ноября […]
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    27.01.2022
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 4, 2022
    На 4 неделе на рынке Балтийского региона ставки фрахта сохранились на уровне прошлой недели. […]
    Только для подписчиков
    2022БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    05.04.2022
    Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2022: выросли перевозки почти по всем видам транспорта
    По итогам 2 месяцев 2022 года объем перевозок грузов российским транспортом составил порядка 1,11 млрд тонн
    2022ГрузооборотРоссияТранспортный сектор
    0
    02.03.2022
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка ро-ро
    В январе 2022 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,2% относительно показателя января 2021 года.
    2022ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    04.02.2022
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в 2021 году
    Контейнерооборот всех морских портов России в 2021 году составил более 5,6 млн TEU. 54,4% […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0
    25.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2022
    На 8 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе были без изменений. Напомним, что сейчас […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    08.04.2022 «Евросиб» увеличил объемы и выручку в контейнерном сегменте
    08.04.2022 Maersk по-прежнему обгоняет MSC
    07.04.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года снизился 2%
    07.04.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2022
    07.04.2022 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти