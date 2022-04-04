Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022
04.04.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022


    • На прошлой неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. Рост ставок наблюдался на внутриазиатском направлении. Также повышение ставок произошло на порты восточного побережья США.

    Ставки из Китая на порты Северной Европы на 13 неделе снизились на 2,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 3%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 3,3%, в то же время ставки на порты восточного побережья поднялись – на 2,6%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 13 неделе года снизились на 4,9%. Ставки на Австралию / Новую Зеландию и на Южную Америку упали на 2,5% и 3,9% соответственно.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 3,3%, ставки на Южную Корею – на 1,5%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2022
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 13,7% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 483,5 тыс. TEU
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.02.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2022
    На основных исследуемых трейдах ставки снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0
    24.03.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,6% относительно показателя февраля 2021 года и составил 82,5 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.02.2022
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни, январь 2022
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого месяца 2022 года составил […]
    2022Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    23.03.2022
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-феврале 2022 года
    В январе-феврале 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.02.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя января 2021 года на 17,5% и составил 85,5 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.04.2022 Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    04.04.2022 Смена руководства в APM Terminals
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    04.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года увеличился на 12,5%
    04.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022
    01.04.2022 Фрахтовые ставки по долгосрочным контрактам выросли почти вдвое
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти