Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022

На прошлой неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. Рост ставок наблюдался на внутриазиатском направлении. Также повышение ставок произошло на порты восточного побережья США.

Ставки из Китая на порты Северной Европы на 13 неделе снизились на 2,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 3%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 3,3%, в то же время ставки на порты восточного побережья поднялись – на 2,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 13 неделе года снизились на 4,9%. Ставки на Австралию / Новую Зеландию и на Южную Америку упали на 2,5% и 3,9% соответственно.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 3,3%, ставки на Южную Корею – на 1,5%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.