«Бамтоннельстрой-Мост» займется строительством Новороссийского транспортного узла

В феврале этого года Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация») объявило открытый конкурс в электронной форме по «Выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги».

Начальная (максимальная) цена договора 14,1 млрд рублей. Определение поставщика на сегодняшний день завершено, и уже 10 марта заключен контракт с компанией АО «Бамтоннельстрой-Мост» (АО «БТС-МОСТ»), которое выполнит работы за 14,1 млрд рублей. Согласно техническому заданию, компании необходимо поэтапно выполнить строительство приемо-отправочного парка «Б» и реконструкцию станции Новороссийск.

По расчетным данным АО «Институт экономики и развития транспорта», дочерняя компания РЖД, объемы прибытия и отправления грузов железнодорожным транспортом по станции Новороссийск на 2030 год прогнозируется на уровне 43 млн тонн в год.

Реализация проекта синхронизирована с программой развития портовых мощностей ПАО «НМТП».

Срок выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации: 11 месяцев с момента заключения контракта. Срок выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства: не позднее 31 августа 2024 года, указано в документах госзакупки.

Финансирование работ будет осуществляться из федерального бюджета – двумя трансфертами по 9,24 млрд рублей в 2022 и 4,84 млрд в 2023 годах.

Напомним, что контракты, связанные со строительством объектов проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, «Ространсмодернизация» заключала несколько раз – в 2012 году подрядчиком было НПО «Мостовик» которое обещало выполнить работы за 9,1 млрд рублей (сумма контракта тогда составляла 9,5 млрд рублей), после банкротства «Мостовика» за выполнение работ в 2014 году взялось ООО «Стройновация. Эта компания обещалапродолжить работы по транспортному узлу Новороссийска за 10,6 млрд. История с этой компанией, входящей в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, всем известна.

Фото с сайта admnvrsk.ru