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ВТБ покупает логистический комплекс
07.06.2021

ВТБ покупает логистический комплекс

    • ВТБ Инфраструктурный Холдинг и GHP Russia Real Estate Development Limited подписали соглашение о намерении заключить сделку купли-продажи подмосковного Логистического комплекса «Томилино К-43». Документ подписали 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов и директор GHP Russia Real Estate Development Limited Олег Мышкин.

    По информации ВТБ, операционное управление проектом будет осуществлять ООО ВТБ Девелопмент, структура ВТБ Инфраструктурный Холдинг, которая реализует комплексные проекты в сфере недвижимости.

    Логистический комплекс «Томилино К-43» расположен на юго-востоке Московской области, в 6 км от МКАД, на территории Техно-логистического комплекса (ТЛК) «Томилино», имеет выезды на Рязанское и Новорязанское шоссе с удобным доступом к обеим трассам. ТЛК был образован в 2004 году в результате редевелопмента территории Томилинской птицефабрики. Комплекс находится на границе жилой застройки, рядом с большим количеством автомобильных развязок.

    Локация, отмечают в ВТБ, считается востребованной и перспективной для расположения в ней складских объектов, обслуживающих Москву и Московскую область: локальное окружение логистического комплекса благоприятно для складской функции, в том числе из-за близости жилых кварталов, что дает перспективу для расположения в локации складов «последней мили», объектов типа dark store и dark kitchen.

    Здание логистического комплекса было сдано в эксплуатацию в 2015 году. Площадь комплекса составляет 49,4 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 7 га. Рабочая высота склада – 12,5 м. Склад оборудован на 48 доков. Заполняемость складского комплекса составляет 100%. В данный момент склад обеспечен долгосрочными контрактами на аренду площадей с крупными производственными и логистическими компаниями.

    Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов: «ВТБ Инфраструктурный Холдинг продолжает развивать инвестиции в логистическую инфраструктуру, формируя портфель складской недвижимости класса „А“. Это важный шаг на пути создания современной логистической инфраструктуры. Холдинг также реализует совместный проект с АО Почта России по созданию сети логистических почтовых центров — по всей России. Складская инфраструктура показывает стабильный рост на протяжении ряда лет. Несмотря на регулярный ввод новых объектов, заполняемость складов держится на отметке 98 %. Сегмент складской недвижимости является одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций. ЛК „Томилино“ станет первым объектом в формируемом портфеле».

    А начиналась логистика в Томилино примерно так – статья из архива SeaNews за 2007 год


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