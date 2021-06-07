Парусная регата МЕРНАЯ МИЛЯ

Открытие парусного сезона не за горами! И, хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!
Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».
Приглашаем команды от шиппинговых компаний – судовладельцы, морские агентства, экспедиторы, представители портов и терминалов.
В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.
I этап — 19-20 июня 2021.
II этап — 28-29 августа 2021.
Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.
Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле,4-5-6 гонок каждый гоночный день.
Яхты: МХ700.
Экипаж 4, максимум 5человек.
Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.
Адрес проведения регаты Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).
Выставляйте команды! Принимаем заявки!
Сергей Брюзга,
моб. +7 921 936 0394