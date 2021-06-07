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Приглашаем на парусную регату «МЕРНАЯ МИЛЯ-2021» в Петербурге
07.06.2021

Парусная регата МЕРНАЯ МИЛЯ

    • Открытие парусного сезона не за горами! И, хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!

     Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».

    Приглашаем команды от шиппинговых компаний – судовладельцы, морские агентства, экспедиторы, представители портов и терминалов.

    В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.

    I этап — 19-20 июня 2021.

    II этап — 28-29 августа 2021.

    Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.

    Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле,4-5-6 гонок каждый гоночный день.

    Яхты: МХ700. 

    Экипаж 4, максимум 5человек.

    Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.

    Адрес проведения регаты Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).

    Выставляйте команды! Принимаем заявки!

     

    Сергей Брюзга,

    моб. +7 921 936 0394


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