Парусная регата МЕРНАЯ МИЛЯ

Открытие парусного сезона не за горами! И, хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!

Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».

Приглашаем команды от шиппинговых компаний – судовладельцы, морские агентства, экспедиторы, представители портов и терминалов.

В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.

I этап — 19-20 июня 2021.

II этап — 28-29 августа 2021.

Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.

Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле,4-5-6 гонок каждый гоночный день.

Яхты: МХ700.

Экипаж 4, максимум 5человек.

Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.

Адрес проведения регаты Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).

Выставляйте команды! Принимаем заявки!

Сергей Брюзга,

моб. +7 921 936 0394