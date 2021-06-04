Пять спасательных судов ледового класса для Морспасслужбы

ФГБУ «Морская спасательная служба» объявило конкурс на право заключения государственного контракта на строительство пяти многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Объект контракта – буксирно-спасательные суда ледового класса Arc4 проекта NE025.

Суда будут строиться в рамках реализации Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Для Морской спасательной службы это первый опыт исполнения функций государственного заказчика судов, которые будет эксплуатировать учреждение. Победитель конкурса должен будет построить пять судов проекта NE025, разработанного АО «Нордик Инжиниринг».

Предполагается, что первые два судна будут приписаны к порту Мурманск, два – к порту Петропавловск-Камчатский и еще одно к порту Архангельск.

Буксирно-спасательное судно ледового класса Arc4 предназначено для участия в противоаварийных и спасательных операциях, а также обеспечения безопасного маневрирования крупных судов на сложных участках в портах и гаванях Северного морского пути.

Назначение судна:

Оказание помощи в тушении пожаров,

Доставка и развертывание средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно,

Патрулирование акватории,

Буксировка несамоходных плавсредств,

Установка и снятие знаков плавучей и береговой судоходной обстановки,

Заводка и подъем якорей,

Перевозка грузов на рабочей палубе,

Обеспечение работы дноуглубительного флота,

Обеспечение гидростроительных работ.

Основные характеристики: