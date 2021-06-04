ОЗК, «Деметра-Холдинг» и «Росморпорт» договорились о сотрудничестве

Вчера на полях Петербургского международного экономического форума АО «ОЗК», «Деметра-Холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, и ФГУП «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры, необходимой для организации перевалки зерновых грузов в морских портах РФ.

Стратегическое партнерство закрепляет намерения сторон взаимодействовать по вопросам развития портовой и припортовой инфраструктуры, отмечается в сообщении группы ВТБ. В рамках проекта предполагается построить новую пристань в виде двустороннего пирса в голове существующей пристани №3 в порту Новороссийск (используется ООО «НЗТ» и ПАО «НКХП»), что позволит принимать суда класса Panamax, зерновую галерею и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений, а также провести дноуглубление. Работы по проекту планируется проводить на паритетных началах. Подробно о реализации проекта рассказала на прошедшей в апреле этого года в Новороссийске I международной конференции «Логистика экспорта зерновых и масличных» BSForum заместитель генерального директора АО «ОЗК» Ксения Боломатова.

По информации Росморпорта, проект включен в Федеральную программу «Развитие морских портов» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Развитие портовых мощностей для перевалки зерновых грузов обеспечит выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина об увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как отмечают в ВТБ, строительство новой пристани позволит решить задачу по формированию товаропроводящей экспортной инфраструктуры, а модернизация терминала — увеличить в два раза суммарную мощность перевалки с текущих 13,6 млн тонн (ПАО «НКХП» — 7,1 млн тонн и ООО «НЗТ» — 6,5 млн тонн) до порядка 25 млн тонн (ПАО «НКХП» — 13,1 млн тонн и ООО «НЗТ» — 12,5 млн тонн) к 2025 году, мощность единовременного хранения — с 370 000 до 870 000 тонн.