Инвестпрограмма ОЗК в Новороссийске в действии

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» – основной портовый актив Группы ОЗК – в прошлом году поставило исторический рекорд, перевалив 6,3 млн тонн зерна, в 1,6 раза больше показателя 2019 года. Об этом рассказала на прошедшей в Новороссийске I международной конференции «Логистика экспорта зерновых и масличных» BSForum заместитель генерального директора АО «ОЗК» Ксения Боломатова.

«Но мы понимаем, что это не предел. Обеспечить максимальную эффективность, снизить издержки по перевалке, повысить конкурентоспособность российского зерна, нам критически важно наращивать мощности по обработке зерновых – как мощности хранения, приемки ж/д и авто, так и погрузки на судно», – отметила она.

В настоящее время ОЗК реализует масштабную инвестиционную программу, которая включает все перечисленные направления. На данный момент уже построены новый ж/д прием, 14 новых силосов на 110 тыс. тонн. Следующим этапом идут автоприем и автотерминал с подъездными путями.

Подробнее К.Боломатова остановилась на проекте ж/д парка «Верхний». Как работает доставка зерновых на НКХП сегодня: состав с зерном для НКХП прибывает на узловую станцию Новороссийск на выставочные пути, там состав разбивается на полуподачи по 25 вагонов и только потом зерно доставляется на комбинат.

Реализуемый совместно с РЖД проект ж/д парка «Верхний» позволит НКХП принимать маршрутные ж/д составы, минуя станцию Новороссийск. За счет этого планируется нарастить приемку вагонов с 180 до 400-500 вагонов сутки, до 4 маршрутов в сутки. Для этого удлиняются собственные пути НКХП с 8,5 км до 12,5 км, проводится электрификация как путей на территории комбината, так и в парке «Верхний», чтобы позволить заводить маршруты магистральными электровозами.

Сейчас частично реконструкция выполнена, и проект проходит госэкспертизу технического присоединения к магистральным путям. «Первые маршруты мы рассчитываем принять к концу этого года – в ноябре или декабре, – сообщила К.Боломатова. – До 2023 года – до 4 маршрутов».

Параллельно группа ОЗК приступила к формированию сети зерновых грузоформирующих узлов (ЗГУ), зерно с которых будет напрямую поступать на НКХП. Пилотный проект будет реализован на территории Тамбовской области. Группа достигла соглашения с рядом элеваторов, которые уже готовы отправлять зерновые маршруты в адрес НКХП со станций Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, оттуда в сезоне 2021/2022 планируется отправлять по одному маршруту в сутки.

Заключительный этап, инициированный НКХП, строительство причала №22А пристани №3А в порту Новороссийск. В рамках проекта предполагается создание новой пристани в виде двустороннего пирса в голове существующей пристани №3, состоящего из двух причалов – одного для НКХП и другого для НЗТ. Также планируется строительство новой зерновой галереи от территории НХКП до новой пристани. Сейчас после прохождения всех согласовательных процедур ОЗК уже готовы к проектированию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года.

В своем докладе заместитель генерального директора ОЗК озвучила и еще одну важную новость – с начала сельскохозяйственного сезона 2021/2022 группа переходит к организации закупок зерна на биржевых торгах. Оператором торгов станет Национальная товарная биржа (входит в группу «Московская биржа»). Закупаться будет пшеница 4 класса, с протеином не менее 12,5. Важное условие – поставка CPT Новороссийск в течение 15 дней автотранспортом и 45 дней ж/д транспортом. Объем на старте аукциона будет от 8 тыс. тонн в день (из них 3 тыс. тонн в день – для поставок автотранспортом, 5 тыс. тонн в день – для поставок ж/д транспортом).