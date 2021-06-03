Новый сервис по маркировке товаров на таможенном складе в Янино

С 1 июня 2021 Global Ports начал оказывать услугу по маркировке товаров на таможенном складе в логистическом парке «Янино» услугу маркировки товаров. Как сообщили SeaNews в группе, сервис запущен совместно с партнером – оператором по маркировке товаров «Глобал Е-трейд Солюшнз».

«Глобал Е-трейд Солюшнз» – транспортно-логистическая компания, предоставляющая услуги по таможенному оформлению грузов, международных перевозок, а также обеспечивает сопутствующие услуги в сфере ВЭД, в том числе комплексные решения для маркировки, проверки маркировки и идентификации маркированной продукции.

Логистический парк «Янино» и «Глобал Е-трейд Солюшнз» предлагают маркировку обуви, товаров легкой промышленности, шин и покрышек, парфюмерии, фотоаппаратуры, велосипедов. Производственные мощности склада и оборудования оператора позволяют маркировать до 50 тыс. единиц товаров в сутки.

«Маркировка является обязательным требованием российского законодательства для определенного сегмента импортных товаров, – пояснил генеральный директор «Логистического Парка «Янино» Иван Радченко. – На таможенном складе в ЛП «Янино» можно маркировать товары, ввезенные в РФ как через сухопутную границу, так и через морские терминалы. Уверен, что новая услуга будет востребована и позволит клиентам оптимизировать логистику. В дальнейшем ЛП «Янино» готов вместе с «Глобал Е-трейд Солюшнз» расширить сервис под запросы рынка и предложить решение по другим направлениям маркировки».

В перспективе таможенный склад оснастят холодильными камерами и системой технического зрения, которая определяет класс качества кодов маркировки. Это позволит маркировать молочную продукцию (сыры, мороженое, масло) и экспериментальные группы товаров – упакованную воду и другие напитки. Объем маркировки молочной продукции и упакованных напитков на складе в ЛП «Янино» сможет достигать 20 тыс. кодов в сутки. Таможенный склад также планирует принять участие в эксперименте по маркировке биологически активных добавок (БАД).