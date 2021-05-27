Импорт и экспорт ТНП, 3 месяца 2021: в марте поставки обуви значительно выросли

По итогам 3 месяцев 2021 года в Россию ввезли 17,3 млн пар кожаной обуви – на 12,2% меньше, чем было импортировано в аналогичном периоде 2020 года. По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви составил 410,2 млн долларов – на 7,9% меньше, чем за 3 месяца 2020 года.

Импорт одежды, напротив, вырос — ее ввезли на сумму 1,7 млрд долларов, на 1,1% больше, чем годом ранее.

Таможенная стоимость импорта х/б тканей составила 51,2 млн долларов – на 15,6% больше итогов января-марта 2020 года.

Экспорт российских тканей в денежном выражении составил 12,9 млн долларов – на 0,8% больше, чем за 3 месяца 2020 года.

По итогам марта 2021 года импорт кожаной обуви в физическом выражении составил 6,5 млн пар – на 35,4% больше, чем было ввезено в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2021 года импорт кожаной обуви также вырос – на 1,6%.

По данным ФТС РФ, в марте 2021 года в денежном выражении импорт кожаной обуви составил 151,2 млн долларов – на 27,4% больше, чем в марте 2020 года и на 2,1% больше, чем в феврале 2021 года.

По итогам марта таможенная стоимость импорта одежды составила 682,4 млн долларов (плюс 24,4% к марту 2020 и плюс 18,4% к февралю 2021).

В стоимостном выражении импорт х/б тканей составил 22,1 млн долларов (плюс 41,7% к марту 2020 и плюс 54,5% к февралю 2021).

В марте экспорт российских х/б тканей в денежном выражении составил 6,6 млн долларов, что на 65% больше показателя марта 2019 года и на 73,7% больше, чем за предыдущий месяц.