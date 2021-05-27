С.Шишкарев вышел из совета директоров Global Ports

27 мая на годовом общем собрании акционеров Global Ports Investments PLC избран совет директоров. Из предыдущего состава в совет директоров переизбраны:

Бритта Далунде,

Кристиан Баи Холлунд,

Александр Фоменко,

Сорен Якобсен,

Шавкат Кары-Ниязов,

Инна Кузнецова,

Ламброс Пападопулос,

Могенс Петерсен.

С 27 мая этого года прекращены полномочия в качестве членов совета директоров:

Демоса Катсиса,

Сергея Шишкарева,

Андрея Ященко.

Новым членом совета директоров избраны:

Владимир Бычков, вице-президент по логистике и развитию бизнеса Группы компаний «Дело»;

Андрей Ленвальский, вице-президент по инвестициям и рынкам капитала Группы компаний «Дело»;

Андрей Павлютин, ранее занимавший должность заместителя коммерческого директора ООО «УК «Глобал Портс».

В.Бычков был назначен вице-президентом по логистике и развитию бизнеса группы компаний «Дело» в августе 2020 года. Он работает в группе более 20 лет, начав карьеру с должности экспедитора в 2000 году. С 2010 по 2018 год он был президентом ООО «Рускон», в 2003-2004 годах – заместителем генерального директора ООО «Дело», в 2004-2009 годах занимал пост генерального директора ГК «Дело», где отвечал за сделки слияния и поглощения, вопросы стратегического партнерства и привлечения финансирования. В период с 2018 по 2020 год В.Бычков занимал должность генерального директора ООО «УК Глобал Портс».

В.Бычков имеет два высших образования – юридическое (Академия ФСБ РФ) и экономическое (Финансовой академия при Правительстве РФ), а также диплом МВА по программе для руководителей Высшей школы бизнеса Московского государственного университета. В.Бычков владеет 705,9 тыс. обыкновенными акциями Global Ports Investments PLC (235 301 депозитарная расписка).

А.Ленвальский был назначен вице-президентом по инвестициям и рынкам капитала группы компаний «Дело» в марте 2020 года. Ранее в 2011-2020 годы А.Ленвальский был сотрудником глобального корпоративного и инвестиционно-банковского подразделения Bank of America Securities, где работал с рядом крупнейших российских и международных компаний в таких секторах, как транспорт, инфраструктура и природные ресурсы, по вопросам сделок по слияниям и поглощениям, размещениям акций и долговых инструментов. В 2010-2011 годы работал в нефтегазовой группе инвестиционно-банковского департамента «Ренессанс Капитал». Свою карьеру А.Ленвальский начал в 2007 году в компании «Тройка Диалог» (сейчас Sberbank CIB).

А.Ленвальский окончил факультет мировой экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по специальности «Международный бизнес».

А.Павлютин сменил Демоса Катсиса, представляющего компанию Ilibrinio Establishment Ltd. А.Павлютин занимал должность заместителя коммерческого директора ООО «УК «Глобал Портс» с 2016 года по май 2021 года, до этого был вице-президентом по логистике First Quantum Group с 2014 по 2016 год и генеральным директором FLC Group с 2014 по 2015 год. Ранее занимал позиции директора в компаниях «Контейнерный терминал «Ильичевск» (2013-2018 годы), Sovfracht UUT SA (2008-2013 годы), «Совфрахт Украина» (2007-2008 годы) и ООО «Украинский Универсальный Терминал» (2006-2008 годы). А.Павлютин начал свою карьеру в 1997 году в Maersk, где работал на различных позициях на Украине, в США и России.

А.Павлютин имеет диплом специалиста по автоматизации и управлению в технических системах Одесского политехнического университета.