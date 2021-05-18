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Global Ports ушел в минус
18.05.2021

УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры

    • «Усть-Лужский контейнерный терминал» получил разрешение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) для выполнения на железнодорожных путях грузовых операций с контейнерами по параграфам 11н и 12н Тарифного руководства №4, сообщили SeaNews в Global Ports.

    Это означает, что теперь УДКТ может обрабатывать на собственных ж/д путях крупнотоннажные 20-, 40- и 45-футовые контейнеры максимально возможной массы брутто (до 41 тонны включительно). Ранее предельная допустимая масса контейнеров, обрабатываемых на УЛКТ, составляла 30,48 тонны.

    К контейнерам повышенной грузоподъемности относятся рефрижераторные контейнеры, танк-контейнеры, контейнеры Open Top. Таким образом, теперь все терминалы Global Ports с железнодорожным фронтом имеют разрешение на работу с крупнотоннажными контейнерами по параграфам 11н и 12н.


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