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Новые баржи в угольном морском порту Шахтерск
26.05.2021

Новые баржи в угольном морском порту Шахтерск

    • Флот угольного морского порта Шахтерск Восточной горнорудной компании пополнился двумя самоходными баржами общим дедвейтом 15 тыс. тонн. С вводом в эксплуатацию двух новых судов пропускная способность порта увеличится на 15-16%, сообщает пресс-служба порта.

    «Ввод в эксплуатацию двух новых самоходных барж позволит нам выйти на новый уровень отгрузки угля с целью достижения планов по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Грузовые суда усилят прибрежный флот порта и увеличат его пропускную способность до 14 млн тонн в год», — прокомментировал исполнительный директор Угольного морского порта Шахтерск Анатолий Балакин.

    Две самоходные баржи «Star Excellence» и «Star Success» были приобретены в 2020 году в порту Моламьяйн (Мьянма). Длина каждой баржи составляет 97,5 м, ширина — 24,4 м, высота борта – 6,1 м. Мощность двух главных двигателей составляет 1790 кВт каждый. Дедвейт — 7,4 тыс. тонн.

    Все необходимы работы по модернизации и докованию судов провели верфи в Китае -China Merchants Jinling Shipyard. Были произведены корпусные и ремонтные работы всего палубного оборудования, главных и вспомогательных двигателей, а также других механизмов. Установлено новое современное оборудование для очистки сточных вод и полностью восстановлено оборудование для очистки нефтесодержащих вод. Новое оборудование соответствует самым высоким стандартам экологической безопасности и исключает любое негативное воздействие на окружающую среду. Произведен ремонт винто-рулевых комплексов с полной заменой электроники управления.  Введено в эксплуатацию новое навигационное и коммуникационное оборудование с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа. Все работы проведены с учетом соблюдения законодательства РФ, международных стандартов, требований Российского Морского регистра судоходства, санитарных правил и других нормативов. 

    Там же суда успешно прошли регистрацию в Российском международном реестре судов и переведены в класс RINA международного классификационного общества RINA S.p.A. (Registro Italiano Navale). Приобретенные баржи получили класс RINA на максимальный срок – 5 лет. Это доказывает надежность и прочность конструкций, судовых устройств и систем, обеспечивающих жизнеспособность судна.

    После регистрации в реестре судов Российской Федерации баржи получили право плавать под российским государственным флагом как «Рейд-11» и «Рейд-12».

    Новые баржи приобретены с привлечением инвестиций компании ООО «Роктри ВГК СТВ», созданной для развития рейдовой отгрузки угля, в Углегорском районе в режиме Свободного порта Владивосток. По своим характеристикам они идентичны баржам «Рейд-7», «Рейд-8», «Рейд-9» и «Рейд-10», пополнившим флот порта ранее.


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