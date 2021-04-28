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Шахтерск установил российский рекорд по отгрузке угля
28.04.2021

Шахтерск установил российский рекорд по отгрузке угля

    • Угольный морской порт Шахтерск, логистический актив Восточной горнорудной компании, установил новые рекорды. Первым в Сахалинской области порт принял 300-метровый Capesize и первым в истории РФ произвёл рекордную отгрузку объёмом 188,1 тыс. тонн угля, сообщает пресс-служба порта.

    Балкер «Mineral Yang Fan» типа Capesize дедвейтом 206 тыс. тонн взял на борт 188,1 тыс. тонн угля, добытого на Солнцевском угольном разрезе, и направился в Индию. Судно длиной 300 м и шириной 50 м ходит под флагом Маршалловых островов. 

    «Поздравляю всю команду порта с двойным рекордом. Мы приняли самое большое судно на Сахалине и установили новый российский рекорд по отгрузке. Это отличный опыт для нашей команды, которая успешно справилась с погрузкой балкера, и отличный результат в начале сезона навигации», – сказал директор угольного морского порта Шахтерс Анатолий Балакин.

    «До этого в РФ крупнейшая отгрузка угля объёмом 166 800 тонн была произведена в порту Ванино в 2019 году», – отмечают в порту.

    Производственные мощности порта и рейдовый способ перевалки угля, используемый в угольном морском порту Шахтерск, позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 300 тыс. тонн. Погрузка велась через плавучий терминал-перегружатель «Genova». Обработка судов на рейде минимизирует воздействие угля на акваторию порта, а также снижает экологическое воздействие на окружающую среду в районе порта.


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