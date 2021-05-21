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Таманский терминал навалочных грузов ускорит загрузку балкеров
21.05.2021

Таманский терминал навалочных грузов ускорит загрузку балкеров

    • Группа компаний «ОТЭКО» приступила к монтажу на Таманском терминале навалочных грузов (ТТНГ) третьей судопогрузочной машины мощностью 8 тыс. тонн в час  угля. Третий судопогрузчик, установлен на причале №2 ТТНГ.

    В настоящее время общая перевалочная мощность установленных на причалах терминала судопогрузчиков составляет 14 тыс. тонн в час, без учёта находящихся в пусконаладочных работах, отмечается в сообщении «ОТЭКО».

    В конце апреле этого года компания приступила к пусконаладочным работам двух судопогрузочных машин мощностью 8 тыс. тонн угля в час, которые установлены на причалах №1 и 2 ТТНГ.

    Отметим, ввод в эксплуатацию судопогрузчиков позволит существенно ускорить загрузку балкеров.

    Судопогрузчики марки SHL 55/2200 были изобретены и созданы итальянской фирмой Bedeschi S.p.A. Судопогрузочные машины этой марки обладают высокими эксплуатационными характеристиками наряду со всеми принятыми стандартами защиты окружающей среды и дополнительно оборудованы системами пылеподавления и изменения потока угля на спускном лотке, что обеспечит безопасное и полное заполнение трюмов загружаемых судов, отмечается в сообщении компании.

    Причалы ТТНГ способны принимать суда-балкера типа Capesize дедвейтом до 220 тыс. тонн.  Суммарная мощность всех 4 судопогрузочных машин после ввода в эксплуатацию всего парка машин составит 46 тысяч тонн угля в час. ТТНГ к концу 2021 года будет способен обеспечить перевалку до 5 млн тонн угля в месяц.

    По информации компании, перегрузка угля ведётся в закрытом режиме: установлены пыле-ветрозащитные экраны по периметру складов, системы орошения штабелей угля водой, системы аспирации и пылеподавления при пересыпке угля, вакуумной пылеуборки. Сам уголь доставляется от складов до трюмов судов по полностью закрытым конвейерным линиям.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 4 месяцев 2021 года ТТНГ отгрузил  6,1 млн тонн угля – в 2,4 раз больше показателя аналогичного периода 2020 года. Напомним, что в мае 2020 началась практическая эксплуатация ТТНГ.  


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