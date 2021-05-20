Подъем судов в бухте Нагаева в активной фазе

В Магадане приступили к активной фазе утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева и переданных в собственность региона.

Сейчас ведутся работы по разделке судов «Серес», «Линг» и «Гусфар-1», сообщает пресс-служба регионального правительства. Как только трюмы «Сереса» и «Линга» полностью освободятся ото льда, их выровняют по крену, поставят ближе к берегу и приступят к завершающему этапу утилизации. По судну «Гусфар-1», находящемуся у пирса, производится демонтаж металла и его складирование на площадке. По «Малли» идёт подготовительная работа. Подрядчик проводит обследование судна и согласование необходимой документации. Разрешение капитана порта «Магадан» на подъем судна уже получено. В соответствии с государственными контрактами сроки выполнения работ по судам «Гусфар-1», «Линг», «Серес» — до конца сентября, по судну «Малли» — до конца ноября этого года.

Мероприятия по подъему и удалению судов из акватории бухты Нагаева являются по сути «пилотным проектом» и проводятся в рамках действующего законодательства, которым не установлены предельные нормативные сроки их выполнения. Для чёткого выполнения работ в срок губернатор Магаданской области Сергей Носов утвердил «дорожную карту» в феврале 2021 года с конкретными мероприятиями и сроками их выполнения. Отчёт о работах регулярно представляется в министерство транспорта РФ и Аппарат Правительства РФ.

Тему очистки бухты Нагаева губернатор Магаданской области поднял три года назад, когда произошел разлив нефтепродуктов, предположительно из судна «Профессор Моисеев».

Решение проблемы экологической безопасности обсуждалось главой региона на совещаниях с вице-премьерами Юрием Трутневым, Викторией Абрамченко и Дмитрием Григоренко, министрами природных ресурсов и транспорта России, руководством Россморречфлота, Арктическим фондом и Российско-Сингапурским деловым союзом. Акваторию бухты обследовали водолазы ВМФ РФ.

После посещения Магадана председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение заняться подъемом затонувших судов, провести в порту инвентаризацию, а также рассмотреть возможность передачи сооружений Рыбного терминала Магаданского морского порта из федеральной собственности в региональную.

По итогам рабочей поездки в ДФО глава кабинета министров утвердил план мероприятий очистки бухт Дальнего Востока от затонувших судов. Проект предполагает первоочередной подъем судов, находящихся частично над поверхностью воды. Далее займутся судами, которые могут представлять экологическую опасность. Всего из акватории дальневосточных морей планируют поднять больше 200 затонувших судов.