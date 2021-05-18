Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первое в Японии исследовательское судно ледового класса
18.05.2021

Первое в Японии исследовательское судно ледового класса

    • Япония планирует построить первое в стране исследовательское судно ледового класса, работающее на СПГ, для работы в Артике.

    Длина судна составит 128 м, валовая вместимость – 13 тыс. тонн. Судно будет оснащено двухтопливным двигателем, работающим как на СПГ, так и на традиционном судовом топливе.

    Судно будет способно преодолевать арктические льды толщиной 1,2 м при скорости 3 узла.

    Стоимость строительства оценивается в 310 млн долларов.

    Японское агентство морской науки и технологий (JAMSTEC) объявит тендер в июне, по итогам конкурса уже в августе должна быть выбрана верфь, на которой будет осуществляться строительство.

    Планируется, что судно будет спущено на воду в 2026 году.

    «Новое арктическое исследовательское судно будет играть важную роль в качестве ценной международной исследовательской платформы для проведения метеорологических наблюдений, чтобы понять текущее состояние Арктического региона, которое привело в числе прочего к изменению климата в Японии», – цитирует Offshore Energy JAMSTEC.

    До настоящего времени JAMSTEC проводил арктические исследования летом, с привлечением исследовательского судна «Mirai» валовой вместимостью 8,7 тыс. тонн, работающего на дизельном топливе.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2021
    В Японии создали Альянс покупателей углеродно-нейтрального СПГ
    В Японии компании объединились для создания Альянса покупателей углеродно-нейтрального СПГ (Carbon Neutral LNG – CNL). Альянс был создан […]
    Carbon Neutral LNGАльянсЯпония
    0
    30.03.2021
    Япония отменяет сбор за заходы в свои порты судам на СПГ и водороде
    Порт Токио отменяет сбор за заход судам, работающим на СПГ и водороде. Такое решение […]
    ВодородПортовые сборыСПГСуда
    0
    21.01.2021
    Япония намерена участвовать в развитии Севморпути
    В числе перспективных направлений российско-японского сотрудничества в Арктике – запуск регулярной контейнерной линии на СМП.
    АрктикаДальний ВостокКонтейнерная линияРоссия
    0
    14.04.2021
    «ТрансКонтейнер» и Azuma Shipping будут сотрудничать
    ПАО «ТрансКонтейнер» и Azuma Shipping заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере […]
    мультимодальные перевозкиТрансКонтейнерЯпония
    0
    17.05.2021
    Спущен на воду буксир ледового класса для «Росморпорта»
    На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) состоялась торжественная церемония спуска на воду азимутального буксира проекта […]
    Буксирледовый классОнежский судостроительный заводРосморпорт
    0
    15.02.2021
    Пробный контейнерный поезд Япония – Великобритания
    Состоялась отправка тестового контейнерного поезда с грузами из Японии в Великобританию по Транссибу в […]
    Global PortsMaerskВеликобританияМодуль
    0
    02.04.2021
    Контейнеровоз Maersk две недели дрейфовал в Тихом океане из-за поломки
    На контейнеровозе «Maersk Eureka», который следовал из Японии в США, повредился топливный насос. Судно […]
    Maerskдрейфконтейнеровозполомка
    0
    25.01.2021
    Россия в декабре увеличила экспорт СПГ в Японию на 11,6%
    Общий объем импорта СПГ в Японию в декабре 2020 года достиг 7,72 млн. тонн. […]
    2020ИмпортСПГЯпония
    0
    19.04.2021
    Greenpeace категорически против сброса загрязненной воды с «Фукусимы»
    Greenpeace Японии решительно осудил решение японского правительства слить в Тихий океан 1,23 млн тонн […]
    GreenpeaceАЭСЗемлетрясениесброс воды
    0
    10.02.2021
    Япония разрешила смену экипажа сухогруза MSC
    Застрявшему на несколько месяцев в Китае из-за угольной войны между КНР и Австралией
    MSCАвстралияЗапретКитай
    0
    17.03.2021
    430 млн из госбюджета на модернизацию исследовательского судна
    Более 430 млн рублей будет проинвестировано в модернизацию исследовательского судна «Григорий Михеев», работающего в […]
    госбюджетИнвестицииисследовательское судно
    0
    25.01.2021
    В Японии построили первый в мире терминал по приему сжиженного водорода
    Kawasaki Heavy Industries завершила строительство первого в мире терминала по приему сжиженного водорода – […]
    KawasakiВодородТерминалЯпония
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти