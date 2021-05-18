Первое в Японии исследовательское судно ледового класса

Япония планирует построить первое в стране исследовательское судно ледового класса, работающее на СПГ, для работы в Артике.

Длина судна составит 128 м, валовая вместимость – 13 тыс. тонн. Судно будет оснащено двухтопливным двигателем, работающим как на СПГ, так и на традиционном судовом топливе.

Судно будет способно преодолевать арктические льды толщиной 1,2 м при скорости 3 узла.

Стоимость строительства оценивается в 310 млн долларов.

Японское агентство морской науки и технологий (JAMSTEC) объявит тендер в июне, по итогам конкурса уже в августе должна быть выбрана верфь, на которой будет осуществляться строительство.

Планируется, что судно будет спущено на воду в 2026 году.

«Новое арктическое исследовательское судно будет играть важную роль в качестве ценной международной исследовательской платформы для проведения метеорологических наблюдений, чтобы понять текущее состояние Арктического региона, которое привело в числе прочего к изменению климата в Японии», – цитирует Offshore Energy JAMSTEC.

До настоящего времени JAMSTEC проводил арктические исследования летом, с привлечением исследовательского судна «Mirai» валовой вместимостью 8,7 тыс. тонн, работающего на дизельном топливе.