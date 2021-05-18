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Назначение в Росавтодоре
18.05.2021

Назначение в Росавтодоре

    • В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утверждён Роман Новиков. Соответствующее распоряжение от 17 мая 2021 года №1270-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин. До этого, с февраля этого года, Р.Новиков был временно исполняющим обязанности руководителя Росавтодора, сообщает пресс-служба правительства.

    Р.Новиков родился в 1969 году в Белгороде. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности «Командная тактическая дорожных войск» с присвоением квалификации «инженер по строительству автомобильных дорог».

    С 2001 по 2008 год занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»).

    С 2008 по 2012 год работал исполнительным директором ЗАО «Асфальт». С 2012 по 2014 год возглавлял ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».

    С мая 2014 по ноябрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства.

    С 2014 по 2018 год Р.Новиков занимал должности первого заместителя начальника и начальника ФКУ «Управление автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства». С 2018 по 2020 год работал заместителем начальника и начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».

    В Росавтодоре Р.Новиков начал работать в сентябре 2020 года.

    Ранее, с 2018 года, Росавтодор возглавлял Андрей Костюк.


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