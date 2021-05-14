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MOL внедряет RTG на водороде
14.05.2021

MOL внедряет RTG на водороде

    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Mitsui E&S Machinery, Ltd. подписали соглашение о проведении совместного исследования использования погрузочно-разгрузочного портового оборудования, работающего на водородном топливе.

    В рамках соглашения Shosen Koun Co., Ltd., компания в составе группы MOL, подписала контракт на приобретение нового крана на пневмоколесном ходу (Near Zero Emission (NZE) Transtainer® RTG crane – NZE RTG) с близкими к нулевым выбросами. Работать RTG будет на контейнерном терминале Kobe International Container Terminal (KICT), которым оперирует MOL в Кобе.

    Разработанный Mitsui E&S Machinery кран имеет дизельный двигатель меньшего размера, за счет чего потребление топлива у него ниже на 20-30%, чем в стандартном варианте, соответственно, ниже и выбросы и углекислого газа.

    В перспективе такой кран можно перевести на водород, заменив дизель-генератор на водородный топливный элемент. KICT станет первым японским терминалом, на котором будет задействована подобная техника. Планируется, что NZE RTG будет запущен в эксплуатацию примерно в мае 2022 года.


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