Klaipėdos nafta займется сниженным углекислым газом

AB Klaipėdos nafta (KN), оператор терминала по перевалке нефти и сжиженного природного газа, норвежская Larvik Shipping AS, оператор LCO2-газовозов для транспортировки сжиженного углекислого газа, и японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) достигли соглашения о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства мощностей по перевалке сжиженного углекислого газа на базе существующей инфраструктуры KN в Клайпеде.

Идея проекта – сформировать логистическую и производственно-сбытовую цепочку LCO2 из Литвы и, в перспективе, из Прибалтики в целом, с портом-хабом в Клайпеде.

Основной задачей ТЭО будет определение оптимальной конструкции и конфигурации мощностей для транспортировки CO2 на один или несколько пунктов секвестрации углерода в Европе. Также предусмотрена разработка решений по производству голубого водорода.

В рамках проекта KN будет отвечать за разработку береговой и терминальной части ТЭО с точки зрения погрузочно-разгрузочных работ с LCO2, используя свой опыт в перевалке нефти и СПГ. MOL и Larvik Shipping будут разрабатывать решения по морской транспортировке.