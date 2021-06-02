Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Klaipėdos nafta займется сниженным углекислым газом
02.06.2021

Klaipėdos nafta займется сниженным углекислым газом

    • AB Klaipėdos nafta (KN), оператор терминала по перевалке нефти и сжиженного природного газа, норвежская Larvik Shipping AS, оператор LCO2-газовозов для транспортировки сжиженного углекислого газа, и японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) достигли соглашения о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства мощностей по перевалке сжиженного углекислого газа на базе существующей инфраструктуры KN в Клайпеде.

    Идея проекта – сформировать логистическую и производственно-сбытовую цепочку LCO2 из Литвы и, в перспективе, из Прибалтики в целом, с портом-хабом в Клайпеде.

    Основной задачей ТЭО будет определение оптимальной конструкции и конфигурации мощностей для транспортировки CO2 на один или несколько пунктов секвестрации углерода в Европе. Также предусмотрена разработка решений по производству голубого водорода.

    В рамках проекта KN будет отвечать за разработку береговой и терминальной части ТЭО с точки зрения погрузочно-разгрузочных работ с LCO2, используя свой опыт в перевалке нефти и СПГ. MOL и Larvik Shipping будут разрабатывать решения по морской транспортировке.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.04.2021
    MOL передумал строить плавучий СПГ-терминал
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) отказался от строительства плавучей регазификационной установки (FSRU) и изменил заказ […]
    FSRUMOLUniperплавучая регазификационная установка
    0
    16.03.2021
    Первая FSRU Karmol отправится в Сенегал
    Первая плавучая регазификационная установка (FSRU) Karmol – совместного предприятия Mitsui OSK Lines (MOL) и Karpowership – передана […]
    FSRUKarmolKarpowershipMOL
    0
    01.02.2021
    MOL продал на слом 37-летний газовоз
    Mitsui OSK (MOL) продал на слом СПГ-газовоз «Senshu Maru», который был в эксплуатации у […]
    MOLГазовозсломУтилизация
    0
    02.02.2021
    MOL создает подразделение ветроэнергетики
    Mitsui OSK Lines (MOL) создает бизнес-подразделение по ветроэнергетике – Wind Power Energy Business Division. […]
    MOLВетроэнергетикаподразделение
    0
    20.05.2021
    MOL возвращается к перевозкам аммиака
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) объявила о возобновлении бизнеса по транспортировке аммиака. Как сообщает MOL, […]
    MOLАммиак
    0
    14.05.2021
    MOL внедряет RTG на водороде
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Mitsui E&S Machinery, Ltd. подписали соглашение о проведении совместного […]
    MOLRTGВодородИнновации
    0
    26.03.2021
    MOL назначила главного представителя в России
    Mitsui OSK Lines (MOL) назначила своего главного представителя в России. Кендзи Йокои приступил к […]
    MOLАрктик СПГАрктикаМосква
    0
    01.02.2021
    Белоруссия не заключила договоры с Клайпедой
    AB Klaipėdos nafta (KN), оператор Клайпедского нефтеналивного и СПГ-терминалов, прогнозирует непростой год. Как сообщает […]
    Klaipedos NaftaБелорусская нефтяная компанияНефтепродукты
    0
    23.04.2021
    Klaipėdos nafta планирует распределение СПГ-мощности
    Klaipėdos nafta (KN), литовский оператор терминала по переработке нефти и сжиженного природного газа, запускает […]
    Klaipedos NaftaраспределениеСПГ-терминал
    0
    19.02.2021
    Слияние двух компаний в составе MOL
    Mitsui OSK Lines (MOL) объявила о объединении двух своих дочерних компаний – MOL Marine […]
    M&AMOL
    0
    26.01.2021
    COSCO инвестирует 900 млн долларов в строительство газовозов для «Арктик СПГ 2»
    COSCO Shipping Energy Transportation согласовал план по инвестициям в строительство трех СПГ-газовозов для российского […]
    COSCOLNGMOLSovcomflot
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти