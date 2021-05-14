Экспорт китайских автомобилей вырос

В апреле этого года экспорт китайских автомобилей увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской ассоциации автомобилестроительной промышленности.

По данным ассоциации, в апреле китайские автопроизводители экспортировали 151 тыс. автомобилей, на 13,7% больше, чем в предыдущем месяце.

За первые 4 месяца этого года из Китая было экспортировано 516 тыс. автомобилей, на 88,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В январе-апреле 2021 года экспорт легковых автомобилей вырос на 89,3% и составил до 396 тыс. единиц, экспорт коммерческих автомобилей увеличился на 84,3% до 120 тыс. единиц.