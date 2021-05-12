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FESCO запустила Yenisey Shuttle
12.05.2021

Контейнерный поезд Москва – Чита

    • Транспортная группа FESCO запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Chita Shuttle с терминально-логистического центра «Белый Раст» в Московской области в Читу.  

    Как сообщили SeaNews в группе, поезда будут отправляться со станции Белый Раст один раз в неделю. Время в пути до пункта назначения на станции Чита-1 составляет 7 суток.

    Планируемый объем перевозок – 300-400 TEU в месяц. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать грузы широкой номенклатуры – от товаров народного потребления до оборудования. Клиентам также доступна отправка «от двери до двери».

    Первый регулярный контейнерный поезд FESCO Chita Shuttle прибыл в Читу 11 мая.


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