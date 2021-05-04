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180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
04.05.2021

180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году

    • Кабмин в рамках поручения президента зафиксировал параметры II этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Паспорт II этапа инвестиционного проекта утверждён распоряжением от 28 апреля 2021 года №1100-р, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    «Реализация проекта обсуждалась в марте на совещании по развитию угольной отрасли, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что работа по Восточному полигону должна быть максимально чёткой и ритмичной, поэтому поставил Правительству задачу определить и чётко зафиксировать параметры II этапа развития магистралей с указанием пропускной и провозной способности по отдельным участкам, а также предельный вес грузового поезда в поквартальной разбивке до 2024 года», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

    М. Мишустин в ходе совещания по транспортному обеспечению вывоза угля 6 марта в Кемерове поручил правительству выполнить эту работу в максимально короткие сроки. «В результате мы сможем получить абсолютно чёткий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы – все, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря расширению БАМа и Транссиба», – подчеркнул он.

    Поквартальный график достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован исходя из структуры грузопотоков, технической оснащённости и технологии работы. Всего в нём 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах.

    Паспорт проекта согласован с представителями грузоотправителей на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту.

    Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза – до 180 млн т в год, а сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении «Запад – Восток» – сократиться до 7 суток.

    Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в 2021 году. Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе – более 1,3 тыс км. В целом до 2024 года объём финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей.


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