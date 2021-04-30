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Ледоколу «Красин» 45 лет
30.04.2021

Ледоколу «Красин» 45 лет

    • Ледоколу «Красин» 45 лет. Ледокол был спущен на воду в 1976 году, а 28 апреля того же года на ледоколе был торжественно поднят государственный флаг СССР, сообщает пресс-служба Росморпорта.

    Дизельный полярный ледокол «Красин» мощностью 30,5 МВт построен на судовой верфи «Wärtsilä» (Финляндия) по заказу Внешнеторгового объединения «Судоимпорт» (СССР).

    Это третий в серии из трёх ледоколов типа «Ермак», построенных Финляндией по заказу СССР. Первыми двумя ледоколами были «Ермак» и «Адмирал Макаров», построенные в 1974 и 1975 годах соответственно.

    До 1990 года ледокол «Красин» работал на трассах Северного морского пути в составе флота Мурманского морского пароходства, затем был переведён в морской порт Владивосток.

    Ледоколу «Красин» 45 летВ 2005 году ледокол «Красин» был зафрахтован Антарктической Программой США для открытия прохода к станции Мак-Мёрдо и проводки судна снабжения и танкера.

    В 2011 году ледокол сыграл ключевую роль в спасательной операции в Охотском море. Попавшие в ледовый плен в Охотском море плавбаза «Содружество», транспортный рефрижератор «Берег Надежды», научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер» и траулер «Мыс Елизаветы» запросили помощи для вызволения из ледового капкана. На помощь судам были направлены ледоколы «Красин» и «Адмирал Макаров», которые успешно вывели суда на чистую воду.

    Судно в настоящий момент находится в морском порту Мурманск, производит пополнение запасов топлива, провизии и в ближайшее время отправится в Карское море, где будет обеспечивать ледокольные проводки судов, следующих в морской порт Сабетта.

    Руководство Мурманского филиала поздравило экипаж судна с юбилеем и пожелало им успехов в сохранении традиций и высокого профессионального уровня специалистов, эксплуатирующих ледокол «Красин».

    Основные технические характеристики ледокола:

    • длина — 134,84 м;
    • ширина — 26,05 м;
    • осадка — 11 м
    • водоизмещение — 20 тыс. тонн;
    • автономность плавания — 90 суток;
    • мощность главной двигательной установки — 30,5 МВт;
    • ледопроходимость — 1,5-2 м при скорости 4-6 узлов;
    • скорость хода на чистой воде — 20,3 узла;
    • экипаж — 58 чел.

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