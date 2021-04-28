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Пожар на судне в Архангельске
28.04.2021

Пожар на судне в Архангельске

    • 28 апреля около 8 часов утра в экстренные службы Архангельской области поступило сообщение о пожаре в сухогрузе «Таймыр», стоящем у причала порта «Экономия». Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на место были направлены силы и средства архангельского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава.

    На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма. Пожару был присвоен ранг сложности 1-бис, развёрнут штаб пожаротушения.

    Сухогруз оборудован системой объемного пожаротушения. В трюме, где произошёл пожар, была включена система пожаротушения, по завершению работы которой в непригодной для дыхания среде работало три звена газодымозащитной службы. В готовности находилась специальная пожарная техника. Работы по тушению пожара осложнялись тем, что в трюме находилось 146 тонн утеплителя, который требовалось разгрузить.

    В 12:01 было ликвидировано открытое горение, в 12:31 пожар ликвидирован полностью. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

    Пострадавших нет – члены экипажа эвакуировались на причал самостоятельно. Причины произошедшего и окончательный ущерб предстоит установить.


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