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Запущена вторая очередь системы орошения угольных складов в порту Посьет
27.04.2021

Запущена вторая очередь системы орошения угольных складов в порту Посьет

    • АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию вторую очередь специализированного оборудования для организации непрерывного пылеподавления на открытых складских площадках.

    Как сообщили SeaNews в порту, вторая очередь стационарной системы орошения состоит из семи автоматических установок (спринклеров), функционирующих по принципу дождя. Расход воды составляет до 96 кубометров в час.  Первые четыре спринклера включили в технологический цикл стивидорной компании в 2019 году. Наряду с тремя снегогенераторами, приобретенными ранее, спринклеры должны обеспечить круглогодичное увлажнение угольной продукции, расположенной на складе, и исключение образования пыления в рабочей зоне. Управление устройствами для пылеподавления осуществляется с центрального диспетчерского пульта благодаря специализированному программному обеспечению, которое синхронизирует работу перегрузочного оборудования и спринклерной системы, определяя участок и интенсивность орошения в зависимости от производственного процесса. Анализ эффективности использования оборудования проводится с помощью специальных датчиков.

    Стационарная система орошения угольных складов, насчитывающая 23 автоматических установки, была закуплена у немецкой корпорации «ТиссенКрупп» в рамках инвестпроекта технического перевооружения порта.

    «Сегодня в порту в полной мере реализованы семь из девяти наилучших доступных технологии для угольных терминалов. К ним, в том числе, относится пылеподавление складских площадок путем формирования искусственного снежного покрова и образования водяного тумана. Мы также приступили к проекту строительства локальных ветрозащитных конструкций по периметру производственной территории», – сказал управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» Владимир Рогов.

    Проектом техперевооружения предусмотрены комплексные решения по уменьшению воздействия на окружающую среду. Разгрузка угля ведется вагоноопрокидывателями в закрытом здании, оснащенном системой аспирации, что исключает попадание угольной пыли в воздух. В зимний период вагоны с оттаявшим углем после процедуры размораживания подаются в здание вагоноопрокидывателей через крытую транспортную галерею. Пересыпные станции также оснащены системой аспирации. Конвейерные линии оборудованы закрытыми металлическими галереями для защиты окружающей среды от угольной пыли. При пересыпании угля на склад происходит его орошение с помощью водно-дисперсионной системы, установленной на стакерах-реклаймерах.

    Вложения группы «Мечел» в создание автоматизированного терминала в порту Посьет превышают 4,2 млрд рублей. Перевалочные мощности порта позволяют ежегодно перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции.


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