Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Kuehne + Nagel планирует сократить штат на четверть
27.04.2021

Kuehne + Nagel удвоил чистую прибыль

    • Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2021 года.

    Начало делового года ознаменовалось высоким спросом на транспортные услуги, особенно в области фармакологии и электронной коммерции, отмечают в компании.

    Выручка по группе выросла на 22,8% до 6 млрд швейцарских франков (6,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 7,5% до 2 млрд франков (2,2 млрд долларов). Показатель EBITDA увеличился на 61,6% до 611 млн франков (668,4 млн долларов), операционная прибыль – в 2,3 раза до 431 млн франков (471,5 млн долларов).

    Чистая прибыль составила 318 млн франков (347,9 млн долларов), в 2,3 раза больше, чем за первый квартал прошлого года. Свободный денежный поток сократился на 22,6% до 65 млн франков (71,1 млн долларов).

    Положительный тренд в сегменте Sea Logistic, отмеченный во второй половине 2020 года, продолжился и в первом квартале 2021 года. Особенно значительным был рост объемов потребительских товаров. Перевозки в сегменте Sea Logistics увеличились на 2% до 1,1 млн TEU. Выручка выросла на 38,8% до 2,4 млрд франков (2,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 40,1% до 482 млн франков (527,3 млн долларов), операционная прибыль – в 2,6 раза до 206 млн франков (225,4 млн долларов).

    В сегменте Air Logistics в первом квартале 2021 года возобновился рост объемов – впервые за более чем два года. Авиаперевозки увеличились на 16% до 433 тыс. тонн. Выручка выросла на 51,2% до 1,65 млрд франков (1,8 млрд долларов), валовая прибыль – на 30,9% до 402 млн франков (439,8 млн долларов), операционная прибыль – в 2,3 раза до 163 млн франков (178,3 млн долларов).

    В сегменте Road Logistics в первом квартале 2021 года значительно увеличилось количество отправок. Выручка выросла на 0,8% до 870 млн франков (951,8 млн долларов), валовая прибыль – на 8,2% до 304 млн франков (332,6 млн долларов), операционная прибыль – на 41,2% до 24 млн франков (26,3 млн долларов).

    В первом квартале 2021 года сегмент Contract Logistics вернулся к росту, который оставил 4%, в соответствии с рынком. В результате продажи части британского бизнеса произошло сокращение оборота. Выручка снизилась на 9,3% до 1,1 млрд франков (1,2 млрд долларов), валовая прибыль – на 12,2% до 831 млн франков (909,1 млн долларов), при этом операционная прибыль выросла в 2,2 раза до 38 млн франков (41,6 млн долларов).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2021
    На 14 неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается падение ставок фрахта. По данным брокерской компании Sea […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    14.04.2021
    Контейнерооборот российских портов в марте 2021 года увеличился на 5,2%
    Март 2021
    2021КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    08.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 14, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона наблюдается небольшой рост ставок фрахта. Как сообщает брокерская компания […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    16.04.2021
    Экспорт железной руды в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале […]
    2021Железная рудаСтатистика таможниТСВТ
    0
    04.03.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 9, 2021
    На рынке «большой воды» Балтийского региона сохраняются высокие ставки как на Балтике и континенте, так […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    24.02.2021
    Kuehne+Nagel будет доставлять вакцину Moderna
    Биотехнологическая компания Moderna и Kuehne+Nagel подписали соглашения о создании международной цепи дистрибуции и хранения […]
    Kuehne+Nagelвакцинакоронавирус
    0
    13.04.2021
    «Дело» предлагает включить контейнеризацию в Стратегию социально-экономического развития РФ
    Группа компаний «Дело» предложила включить контейнеризацию в проект Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 […]
    2021ГК "Дело"КонтейнеризацияСергей Шишкарев
    0
    09.03.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2021
    На 10 неделе года цены на бункерное топливо выросли практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    01.03.2021
    Грузы РЖД, 2 месяца 2021: погрузка угля выросла, нефти снизилась
    Погрузка на сети РЖД за январь-февраль 2021 год составила 197,8 млн тонн. Это на […]
    2021ПогрузкаРЖД
    0
    02.04.2021
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2021 года: выросла перевалка руды
    Февраль 2021
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    12.04.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2021
    На 14 неделе года снизились ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только на порты […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    15.02.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2021
    На 7 неделе года цены на бункерное топливо выросли практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    26.04.2021 Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск
    26.04.2021 OOCL увеличил объемы и выручку
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти