Kuehne + Nagel удвоил чистую прибыль

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2021 года.

Начало делового года ознаменовалось высоким спросом на транспортные услуги, особенно в области фармакологии и электронной коммерции, отмечают в компании.

Выручка по группе выросла на 22,8% до 6 млрд швейцарских франков (6,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 7,5% до 2 млрд франков (2,2 млрд долларов). Показатель EBITDA увеличился на 61,6% до 611 млн франков (668,4 млн долларов), операционная прибыль – в 2,3 раза до 431 млн франков (471,5 млн долларов).

Чистая прибыль составила 318 млн франков (347,9 млн долларов), в 2,3 раза больше, чем за первый квартал прошлого года. Свободный денежный поток сократился на 22,6% до 65 млн франков (71,1 млн долларов).

Положительный тренд в сегменте Sea Logistic, отмеченный во второй половине 2020 года, продолжился и в первом квартале 2021 года. Особенно значительным был рост объемов потребительских товаров. Перевозки в сегменте Sea Logistics увеличились на 2% до 1,1 млн TEU. Выручка выросла на 38,8% до 2,4 млрд франков (2,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 40,1% до 482 млн франков (527,3 млн долларов), операционная прибыль – в 2,6 раза до 206 млн франков (225,4 млн долларов).

В сегменте Air Logistics в первом квартале 2021 года возобновился рост объемов – впервые за более чем два года. Авиаперевозки увеличились на 16% до 433 тыс. тонн. Выручка выросла на 51,2% до 1,65 млрд франков (1,8 млрд долларов), валовая прибыль – на 30,9% до 402 млн франков (439,8 млн долларов), операционная прибыль – в 2,3 раза до 163 млн франков (178,3 млн долларов).

В сегменте Road Logistics в первом квартале 2021 года значительно увеличилось количество отправок. Выручка выросла на 0,8% до 870 млн франков (951,8 млн долларов), валовая прибыль – на 8,2% до 304 млн франков (332,6 млн долларов), операционная прибыль – на 41,2% до 24 млн франков (26,3 млн долларов).

В первом квартале 2021 года сегмент Contract Logistics вернулся к росту, который оставил 4%, в соответствии с рынком. В результате продажи части британского бизнеса произошло сокращение оборота. Выручка снизилась на 9,3% до 1,1 млрд франков (1,2 млрд долларов), валовая прибыль – на 12,2% до 831 млн франков (909,1 млн долларов), при этом операционная прибыль выросла в 2,2 раза до 38 млн франков (41,6 млн долларов).