Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года снизился на 26,8%

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 26,8% относительно показателя апреля прошлого года.

Основная часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 26,6%. Экспорт упал на 36,4%, импорт – на 44,1%.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2021 года соответствовала 2,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 30,3% меньше, чем в апреле 2020 года. Из общего объема груженых 2,8% приходилось на рефконтейнеры, 97,2% – на сухие. 98,9% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,9% – в импорте, 0,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 18,1%.

В апреле 2021 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 56,7%, на Архангельск приходилось 23,3%, через Мурманск прошло 20,1% контейнеров.

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