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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
26.04.2021

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 22,3% относительно показателя марта прошлого года.

    Положительная динамика наблюдается в экспорте (+21%) и импорте (+61,1%), отрицательная – в каботаже (-0,3%) и транзите (-14,6%).

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2021 года соответствовала 35,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 30,8% больше, чем в марте 2020 года. Из общего объема груженых 7% приходилось на рефконтейнеры, 93% – на сухие.

    46,1% груженых контейнеров прошли в импорте, 27,5% – в экспорте, 20,8% – в каботаже и 5,5% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 0,8%.

    В марте 2021 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 59,3%, Восточный обработал 25,3%, на Корсаков приходилось 6,6%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


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