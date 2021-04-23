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Северное морское пароходство купило три теплохода
23.04.2021

Северное морское пароходство купило три теплохода

    • В рамках программы обновления транспортного флота ОАО «Северное морское пароходство» приобрело сразу три современных теплохода. Два судна голландской постройки, на судоверфи Peters Shipyards, ещё одно построено в Румынии на верфи Damen Shipyards, сообщили SeaNews в пароходстве.

    Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от сертифицированных производителей.

    По традиции пароходства новым теплоходам присвоены имена в честь городов Архангельск, Северодвинск и Новодвинск.

    Суда «СМП Северодвинск» и «СМП Новодвинск» 2007 и 2008 годов постройки имеют дедвейт 6,5 тыс. тонн, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнеры (вместимость – 256 TEU). Длина каждого судна составляет 118,9 м, ширина – 13,4 м, высота борта – 9,1 м.

    Теплоход «СМП Архангельск» построен в 2002 году и имеет больший дедвейт – 10,5 тыс. тонн, ледовый класс А1 и возможностью перевозки всей номенклатуры грузов. Вместимость – 664 TEU. Длина судна – 145,6 м, ширина – 18,2 м, высота борта – 10,3 м.

    Новые суда будут работать по трассе Северного морского пути, а также доставлять экспортные грузы из портов Санкт-Петербург и Архангельск.


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