Северное морское пароходство купило три теплохода

В рамках программы обновления транспортного флота ОАО «Северное морское пароходство» приобрело сразу три современных теплохода. Два судна голландской постройки, на судоверфи Peters Shipyards, ещё одно построено в Румынии на верфи Damen Shipyards, сообщили SeaNews в пароходстве.

Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от сертифицированных производителей.

По традиции пароходства новым теплоходам присвоены имена в честь городов Архангельск, Северодвинск и Новодвинск.

Суда «СМП Северодвинск» и «СМП Новодвинск» 2007 и 2008 годов постройки имеют дедвейт 6,5 тыс. тонн, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнеры (вместимость – 256 TEU). Длина каждого судна составляет 118,9 м, ширина – 13,4 м, высота борта – 9,1 м.

Теплоход «СМП Архангельск» построен в 2002 году и имеет больший дедвейт – 10,5 тыс. тонн, ледовый класс А1 и возможностью перевозки всей номенклатуры грузов. Вместимость – 664 TEU. Длина судна – 145,6 м, ширина – 18,2 м, высота борта – 10,3 м.

Новые суда будут работать по трассе Северного морского пути, а также доставлять экспортные грузы из портов Санкт-Петербург и Архангельск.