Экспорт минеральных удобрений

По итогам первого месяца 2020 года экспорт из России минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 994,9 тыс. тонн, что на 0,2% меньше показателя аналогичного месяца 2019 года и на 37,1% ниже уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость вывезенных азотных удобрений составила 201,8 млн долларов – на 12,5% меньше, чем в январе 2019 года и на 30,2% меньше, чем в декабре 2019.

Смешанных удобрений в январе текущего года вывезли 838,1 тыс. тонн, что на 4,4% выше уровня января 2019 года, но на 21,6% ниже показателя декабря прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений составил 200,5 млн долларов – на 17,4% меньше, чем в январе 2019 года и на 24,4% меньше, чем в декабре 2019.

Объем вывезенных калийных удобрений по итогам января этого года составил 114,2 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного месяца 2019 года, но на 92,3% ниже уровня декабря прошлого года. По данным ФТС, таможенная стоимость калийных удобрений составляла 27,5 млн долларов – в 2,1 раза больше, чем по итогам января 2019 года, однако на 91,7% меньше показателя декабря 2019 года.