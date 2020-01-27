Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2020

На 4 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения.

По состоянию на 23 января, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 4,1%. Ставки на средиземноморском направлении уменьшились, но не намного – на 0,1%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 1,1%, в то же время ставки на порты восточного побережья увеличились – 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе поднялись на 0,3%, вместе с тем ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 0,7%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 3 неделей года на 1,1%.

На внутриазиатском трейде снизились ставки из Китая на западные порты Японии (-0,9%) и на восточные порты Японии (-2,9%). Ставки на Южную Корею остались без изменений. Только ставки на Сингапур увеличились по сравнению с 3 неделей на 1%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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